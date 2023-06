Nachrichten

3. BFL-Beratertagung für „Bauen, Technik und Nutztierhaltung“

Vom 25. - 26. September 2023 treffen sich erneut Interessierte aus Forschung, Planung und Beratung sowie Hersteller und Handel der Landtechnik-Innenwirtschaft zur Fachtagung auf dem Landwirtschaftszentrum Haus Düsse

(BFL). Die ersten BFL-Beratertagungen haben den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteueren in der Nutztierhaltung anerkannt intensiviert. Die Teilnehmer der vergangenen zwei Tagungen attestierten der BFL im Anschluss an die Beratertagung deren hohe fachliche Qualität.

Für die BFL und alle beteiligten Akteure Ansporn und Herausforderung fünf Jahre nach der letzten Tagung die 3. Beratertagung anzugehen. Die BFL konnte hierfür wieder namhafte Referenten gewinnen um erneut ein fachlich am Zeitgeist orientieres Programm zu aktuellen Themen der Nutztierhaltung anzubieten.

Zweck der Tagung

Viele Hersteller entwickeln gemeinsam mit Forschung und Praxis unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse neue Produkte und Haltungskonzepte. Die Beratung greift u. a. diese Neuheiten in ihrer täglichen Beratungspraxis auf und gewinnt wichtige Informationen daraus. Diese können wiederum von Wissenschaft und Herstellern für die Verbesserung und Neuentwicklung von Produkten genutzt werden. Nicht immer aber wissen die beteiligten Akteure von der Arbeit und Erfahrung der anderen.

Diese Lücke versucht die BFL mit ihrer Beratertagung zu schließen - auf die verschiedenen Informationen aufmerksam zu machen und entsprechende Akteure zusammenzubringen. Weitere Schritte, wie die Fortsetzung von Projekten, die Weiterentwicklung von bestehenden Produkten und Systemen oder gänzlich neue Innovationen auf dem Weg zubringen, haben die Akteuere dann selbst in der Hand.



Gemeinsame Aufgabe und Ziel aller Beteiligten: Die ständige Verbesserung der Nutztierhaltung und die Umsetzung effizienter Produktionsmethoden unter Beachtung von Tier- und Umweltschutzkriterien!

PROGRAMM

Montag, 25. September 2023

13.00 Uhr Eröffnung und Moderation

Prof. Dr. Jörn Stumpenhausen, Vorsitzender - BFL e.V.

Grußwort

Uwe Mohr, Leiter VBZL Haus Düsse



13.15 Uhr Plenarvortrag: Aktueller Stand zum Umbau der Tierhaltung

Dr. Hinrich Snell, BMEL angefragt



13.45 Uhr Baumaßnahmen in der Rinder– und Schweinehaltung sowie Projekte der Digitalisierung von Haus Düsse durch die Bereichsleiter

Andreas Pelzer, Tobias Scholz, Dr. Katharina Dahlhoff



15.00 Uhr Betriebsrundgang: Vorhandene Stallanlagen Baustellen Neubauten,

Uwe Mohr, Haus Düsse



17.00 Uhr Kaffeepause

17.30 Uhr Vortragstagung in 2 Sektionen



Sektion 1

Energie und Umwelt 1

Montag, 25. September 2023

Moderation: Iris Beckert, BFL

17.30 Uhr Klimabilanzen für den Einzelbetrieb

Lisa Fröhlich, LLH et al.

18.00 Uhr Energiemanagement in der Landwirtschaft

Tobias Jäggle, Lock Antriebstechnik GmbH

18.30 Uhr Ökonomisch sinnvoller Weiterbetrieb ausgeförderter PV-Anlagen

Christoph Laudenbach, LLH

Sektion 2

Energie und Umwelt 2

Montag, 25. September 2023

Moderation: Prof. Birgit Hinrichs, HS Osnabrück

17.30 Uhr Vorhersage der Akzeptanz und Einflussfaktoren eines Energiemanagementsystems in automatisierten Stallsystemen—CowEnergySystem

Christoph Bader et al., HSWT

18.00 Uhr Einflussfaktoren für die Einführung eines EMS

Reinhard Dietrich, BEDM Green GmbH

18.30 Uhr Optimierung der Energieeigennutzung mit vernetzten Energiesystemen auf ldw. Betrieben

Josef Neiber et al., LfL

19.00 Uhr gemeinsames Abendessen



Dienstag, 26. September 2023 - die Tagung wird in 3 Sektionen fortgeführt

Sektion 1

Rinderhaltung — Umwelt und Emissionen

Dienstag, 26. September 2023

Moderation: Dr. Harm Drücker, LWK Niedersachsen

8.30 Uhr Kalkulation der Energie– und CO2-Einsparpotentiale im Projekt „Zukunftsbauer“

Prof. Jörn Stumpenhausen et al., HSWT

9.00 Uhr Hygienisierung von separierter/m Gülle/Gärrest zur Einstreuerzeugung

Frank Rosenberg, DURÄUMAT Stalltechnik GmbH

9.30 Uhr Stallkonzepte zur tiergerechten Umsetzung einer Phasenfütterung bei Milchkühen

Uwe Eilers, LAZ BW Aulendorf

10.00 Uhr Kaffeepause

Moderation: Dr. Daniel Werner, LWK NRW

10.30 Uhr Messung zur Minderung von NH3-Emissionen in der Milchviehhaltung durch Laufflächenvarianten

Sabine Schrade et al., Agroscope Tänikon

11.00 Uhr Trockenheit von geneigten Laufflächen im Rinderstall

Iris Beckert, Gummiwerk KRAIBURG Elastik

11.30 Uhr Erfahrungen von Betrieben mit „aufnehmenden“ Entmistungsrobotern

Michael Zähner et al., Agroscope Tänikon

12.00 Uhr Praktische Anwendung von Ureaseinhibitoren zur Minderung von NH3-Emissionen in Rinderställen

Andreas Melfsen et al., ILV, CAU Kiel

12.30 Uhr Zusammenfassung & Ausblick für die Sektion

Sektion 2

Rinderhaltung — Digitales und Haltung

Dienstag, 26. September 2023

Moderation: Dr. Steffen Pache, LfULG Köllitsch

8.30 Uhr Von Helfern und Hindernissen: Digitale Anwendungen in der Kälberhaltung

Dr Stefanie Kewitz, LfULG Köllitsch

9.00 Uhr Die richtige Kuh schnell und effizient finden

Lothar Weber, innoMOO GmbH

9.30 Uhr Detektion von Tierwohl, Brunst und Kalbung mittels der elektronischen Ohrmarke smardtag®

Nanna Pflugfelder et al., IASP der HU Berlin

10.00 Uhr Kaffeepause

Moderation: Prof. Jörn Stumpenhausen, BFL

10.30 Uhr Kälberhaltung - Grundsätze zur Planung von Kälberställen

Sabine Pittgens et al., LWK NRW

11.00 Uhr Zukunftsfähige Milchviehbetriebe im Kontext der aktuellen Labelanforderungen

Jochen Simon et al., LfL

11.30 Uhr Anpassung von Vollspaltenbodenställen in der Rindermast an die Anforderungen von Haltungsform Stufe 3

Andrea Dehoff et. al., LfL

12.00 Uhr Gesamtbetriebliches Haltungskonzept Rind - Rindermast

Andreas Pelzer et al., LWK NRW Haus Düsse

12.30 Uhr Zusammenfassung & Ausblick für die Sektion

Sektion 3

Schweinehaltung

Dienstag, 26. September 2023

Moderation: Dr. Richard Hölscher, Hölscher&Leuschner

8.30 Uhr Erprobung von Premium-Tierwohlställen für die Ferkelaufzucht im Hinblick auf Tierwohl und Praktikabilität

Magdalena Krebs et al., LfL

9.00 Uhr Erfassung des Arbeitszeitaufwands für die Mastschweinehaltung in alternativen Haltungssystemen

Henrik Ohlendorf et al., LWK NRW

9.30 Uhr Komfortliegefläche oder Liegekomfort?

Dr. Eckhard Meyer, LfULG Köllitsch

10.00 Uhr Kaffeepause

Moderation: Sven Häuser, DLG

10.30 Uhr Steigerung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in der Schweinehaltung durch den kombinierten Einsatz von Anlagen zur Abluftreinigung und Wärmerückgewinnung

Hauke F. Deeken et al., Landtechnik Uni. Bonn

11.00 Uhr Nachrüstung einer stallinternen Flüssigmistansäuerung in einem bestehenden Schweinemaststall

Veronika Overmeyer et al., Landtechnik Uni. Bonn

11.30 Uhr Einsatz von Entmistungsschiebern in Schweineställen mit Einstreu und Raufuttervorlage

Andreas Nüßlein et al., LfL

12.00 Uhr ARGE SaLuT—Saubere Luft in der Tierproduktion

Christian Auinger et al., Schauer Agrotronic GmbH

12.30 Uhr Zusammenfassung & Ausblick für die Sektion



Ende der Veranstaltung

Veranstaltungsort

Versuchs– und Bildungszentrum Haus Düsse

59505 Bad Sassendorf

Tagungsgebühr

EUR 100,00 (Studenten: EUR 65,00) inkl. MwSt.

Enthalten sind Tagungsgetränke und -speisen (einschließlich Abendessen am 25. September 2023).

Vor Beginn und nach Ende der Tagung bietet Haus Düsse ein Mittagessen zum Preis von je EUR 9,50 an. Die Abfrage fürs Mittagessen erfolgt 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Unterkunft kann bei der Online-Anmeldung als Option ausgewählt werden.

Anmeldung im Internet unter:

https://tinyurl.com/25092023



Ansprechpartner für die Anmeldung

E-Mail: anna-Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Veranstalter

Bauförderung Landwirtschaft e.V.

Nevinghoff 40

48147 Münster

Dr. Horst Cielejewski

Tel.: +49 160-4048808

E-Mail: Cielejewski@bfl-online.de

E-Mail: info@bfl-online.de

Internet: www.bfl-online.de

